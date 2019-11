Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter schlägt mit Bierflasche zu

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr lief ein 36-jähriger Osnabrücker durch die Hasestraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Gaststätte "Dirty Dancing" habe er eine Gruppe von drei Männern passieren wollen, als ihm unvermittelt und ohne vorausgegangene Auseinandersetzung eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen wurde. Der Osnabrücker erlitt dabei eine blutende Kopfwunde und brachte sich in einer anderen Kneipe in Sicherheit. Die drei Männer konnten später nicht mehr im Bereich der Hasestraße angetroffen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Angriff gesehen haben. Sie melden sich bitte unter der Rufnummer 0541 327-2215.

