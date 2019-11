Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Unfallfahrzeug ohne Fahrer/in

Bad Essen (ots)

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Straße Himmelreich gemeldet. Ein Peugeot 206 war in Richtung Westerdamm unterwegs gewesen, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, ein Hinweisschild überfuhr und schließlich im Graben zum Stehen kam. Beim Eintreffen der Beamten war der Pkw verlassen. Die Ermittlungen, wer zum Unfallzeitpunkt hinter dem Steuer saß, dauern an. Personen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Fahrereigenschaft geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter 05471 9710 oder 05461 915300.

