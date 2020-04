Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tankstelleneinbruch fehlgeschlagen

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (3 Uhr) versuchten drei Männer in eine Tankstelle an der Roitzheimer Straße einzubrechen. Dazu hatten sie im Vorfeld einen Gullideckel ausgehoben und mit diesem Versucht, eine Scheibe zum Verkaufsraum zu zerschlagen. Da es sich um Sicherheitsglas handelte, schlug der Versuch fehl. Ohne Beute flüchteten die drei Unbekannten.

