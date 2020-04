Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer in Gewahrsam genommen

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (4.41 Uhr) erkannte eine Polizeistreife zwei Männer in Alter von 30 und 35 Jahren auf der Emil-Fische-Straße. Beide klappten an geparkten Pkw die Außenspiegel ein und warfen sich auf deren Motorhauben. Sie warfen bei ihrem "Streifzug" auch mehrere Mülltonnen um. Die offensichtlich stark angetrunkenen Männer aus Euskirchen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Nach ihrer Ausnüchterung werden sie wieder entlassen.

