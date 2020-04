Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

53909 Zülpich (ots)

Dienstagmittag (12 Uhr) befuhr eine 25-jährige Mutter aus Schleiden mit ihrer einjährigen Tochter in ihrem Pkw die Römerallee stadtauswärts. Nach ihren Angaben wollte sie nach links in die Von-Westerburg-Straße einbiegen. Nach Zeugenaussagen blieb sie zuerst mit ihrem Fahrzeug stehen und begann dann ihren Abbiegevorgang. Offenbar hatte sie den Pkw einer entgegenkommenden 55-Jährigen aus Euskirchen übersehen. Durch den folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzte sich die 25-Jährige. Sie selbst die ordnungsgemäß im Kindesitz gesicherte einjährige Tochter brachte ein Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus.

