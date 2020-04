Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alle Räder an Pkw demontiert

53919 Weilerswist (ots)

Auf Pflastersteinen aufgebockt ließen Diebe einen Pkw an der Landstraße 33 zurück. Montagabend (20.50 Uhr) hatte der Fahrzeughalter sein Fahrzeug auf einem Pendlerparkplatz an der Landstraße abgestellt. Als er am Dienstagmorgen (6.05 Uhr) zu seinem Pkw zurückkehrte, fand er sein Fahrzeug aufgebockt vor. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht alle Räder des Fahrzeuges demontiert und entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell