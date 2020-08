POL-ROW: ++ Spritztour ohne Führerschein endet am Baum ++ Für das Fahrzeuggespann fehlte die Fahrerlaubnis ++ Zwei Mofafahrer nach Sturz verletzt ++ Hund in der prallen Sonne im Auto gelassen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Spritztour ohne Führerschein endet am Baum

Rosebruch. Am Dienstagabend ist ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Kreisstraße 210 zwischen Rosebruch und Bellen schwer verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann gegen 20 Uhr auf einer KTM in Richtung Visselhövede unterwegs, als er in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen einen Straßenbaum. Mit schweren Verletzungen wurde der 16-Jährige in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Für das Fahrzeuggespann fehlte die Fahrerlaubnis

Bremervörde. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse BE ist ein Autofahrer aus dem Landkreis Verden am Dienstagvormittag mit einem Fahrzeuggespann in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Der Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Mercedes und einem Anhänger dahinter in der Bürgermeister-Reitmann-Straße unterwegs, als ihn die Polizisten stoppten. Weil ihm für diese Fahrt die Fahrerlaubnis fehlte, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Zwei Mofafahrer nach Sturz verletzt

Kalbe. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr sind zwei junge Männer mit ihren Mofas in der Dorfstraße verunglückt. Bei einem der beiden blockierte plötzlich das Vorderrad einer Piaggio. Über seinen Lenker stürzte der 22-jährige Fahrer auf die Straße. Der nachfolgende, ebenfalls 22-Jährige, konnte einen Zusammenstoß mit dem Gestürzten nicht mehr vermeiden. Auch er kam zu Fall. Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Auffahrende wurde in das Krankenhaus nach Buxtehude gebracht.

Hund in der prallen Sonne im Auto gelassen

Rotenburg. Bei hohen Temperaturen ist die Rotenburger Polizei am Dienstagnachmittag auf den Parkplatz des Wümmeparks gerufen worden. Passanten hatten gegen 14 Uhr bemerkt, dass ein Hund bei der extremen Witterung in der prallen Sonne in einem Auto eingesperrt war. Obwohl ein Fenster leicht geöffnet war, dürften die Bedingungen für das Tier nicht erträglich gewesen sein. In einem Café wurde die Hundehalterin von den besorgten Passanten darauf angesprochen. Weil sich die Frau uneinsichtig zeigte, informierten die Zeugen die Polizei. Die Beamten sorgten dafür, dass der Hund aus dem Auto kam und leiteten gegen die Halterin ein Bußgeldverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein.

46-Jährige verunglückt nach technischem Defekt an ihrem Auto

Horstedt/A1. Wegen eines technischen Defekts an ihrem Volvo ist eine 46-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag auf der Hansalinie A1 verunglückt. Die Frau war gegen 14 Uhr in Richtung Bremen unterwegs, als ihr Wagen plötzlich alleinbeteiligt nach rechts von der Autobahn abkam. Im Seitenraum blieb der Volvo stark beschädigt stehen. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

