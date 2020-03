Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Tierpark

Rockenhausen (ots)

Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Einbruch in Tierpark

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Tierpark in Rockenhausen ein indem sie die Tür zum Kassenbereich aufbrachen. Hier entwendeten sie Bargeld sowie Süßigkeiten aus dem dortigen Kiosk.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell