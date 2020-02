Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht mit drei Beteiligten

Wolfstein (ots)

Einen nicht alltäglichen Verkehrsunfall bearbeiten momentan Beamte der Polizei in Lauterecken. Am Freitagvormittag ereignete sich auf der B 270 in Höhe der Abzweigung Wolfstein-Roßbach ein Verkehrsunfall. Aufgrund eines abbiegenden PKW mussten die drei sich unmittelbar dahinter befindlichen Fahrzeuge plötzlich abbremsen. Hierbei konnten die ersten Beiden noch rechtzeitig reagieren, das dritte Kraftfahrzeug jedoch streifte beim Versuch auszuweichen das vor ihm Fahrende, sodass es zu Sachschaden kam. Sowohl diesem Autofahrer muss ein Verkehrsverstoß vorgeworfen werden als auch dem des zuerst in der Kette befindlichen PKW. Diese Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien den weiteren Verkehrsunfallbeteiligten anzugeben. Von dem genutzten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen blauen VW Golf gehandelt haben soll. Zeugen, die weitere Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

