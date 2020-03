Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Turnhalle der IGS Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Zwischen Freitag, den 28.02.2020, 22:00 Uhr und Samstag, den 29.02.2020, 11:00 Uhr haben sich unbekannte Täter durch aufhebeln der Eingangstür Zutritt in die Turnhalle der IGS Schönenberg-Kübelberg verschafft. Im Inneren versuchten die Täter weitere Räume durch aufhebeln zu betreten. Jedoch misslang dies. Anschließend verließen die Täter ohne Beute die Turnhalle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

