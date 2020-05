Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mann widersetzt sich Festnahme (18.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Auf den Plan gerufen wurde die Polizei am gestrigen Montagmorgen gegen 8.30 Uhr beim Familiengericht in der Kronengasse. Einem polizeibekannten 33-Jährigen wurde nach der Verhandlung eröffnet, dass er direkt im Anschluss an seinen Termin für mehrere Tage in Haft muss. Mit dieser richterlichen Anordnung war der Mann nicht einverstanden und beschimpfte den Richter. Da der Mann einen Hund zuhause hatte, den er noch verpflegen wollte, weigerte er sich, seine Haft anzutreten. Die alarmierte Polizei konnte dem Mann zusichern, dass sein Hund versorgt wird. Hierdurch beruhigt trat der Mann schließlich ohne weitere Widerstände seine Haftstrafe an.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell