Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verdacht eines illegalen Autorennens (18.05.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem illegalen Autorennen auf der Bundesstraße 27 am gestrigen Montagabend gegen 20.30 Uhr. Ein Autofahrer beobachtete auf der Bundesstraße zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim, wie sich die Fahrer eines schwarzen BMW X5 und eines weißen BMW M4, beide mit "RW"-Kennzeichen, sowie eines grauen BMW 535 mit "VS"-Kennzeichen, ein "Kopf-an-Kopf" Rennen lieferten. Alle drei Autofahrer fuhren mit ihren allesamt deutlich über 300 PS starken Autos mit sehr hohem Tempo in Richtung Bad Dürrheim und versuchten, sich gegenseitig zu überholen. Hierbei rasten sie Stoßstange an Stoßstange und unterschritten jeglichen Sicherheitsabstand, wobei sie auch den Zeugen durch dichtes Auffahren gefährdeten. Einen auf 100 Km/h beschränkten Bereich der B 27 durchfuhren sie nach Schilderung des Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Autofahrer, die den Vorfall beobachtet haben oder eventuell selber genötigt oder sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, zu melden.

