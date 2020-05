Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Richtiger Riecher bei Kontrolle führt zu Indoor-Cannabiszuchtanlage

Singen (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde ein 26-jähriger Pkw-Fahrer am späten Sonntagabend in der Nähe des Waldfriedhofs durch Polizisten des Reviers Singen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als der junge Mann das Fahrerfenster öffnete, schlug den Beamten eine Cannabis-Geruchswolke aus dem Wageninneren entgegen. Nachdem sich der 26-Jährige zunächst unkooperativ verhielt, gab er alsbald zu, eine geringe Menge Marihuana im Pkw zu haben, was sich dann auch als zutreffend herausstellte. Bei der folgenden Durchsuchung des Autofahrers fanden die Polizisten in seiner Unterbekleidung außerdem Amphetamin sowie einen Clean-Urin-Beutel zur Verfälschung eines möglichen Urintests. Der unverfälschte Test mit dem echten Urin ergab anschließend ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamin. Die Sache war allerdings für den 26-Jährigen an dieser Stelle noch nicht beendet. Der zuständige Staatsanwalt ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Pkw-Lenker an. Diese führte zum Auffinden einer in Betrieb befindlichen Cannabiszuchtanlage, weiterer Amphetamine, Marihuana-Blüten, Cannabissamen, Ecstasy-Tabletten sowie diverser Konsumartikel für Betäubungsmittel. Die Ermittlungen gegen den 26-Jährigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln dauern an. Die Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin wird gesondert verfolgt und der Führerscheinstelle gemeldet.

