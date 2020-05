Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

TUT) Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer (18.05.2020)

Aldingen (ots)

Ein verletzter Rollerfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend gegen 17.45 Uhr in der Straße "Zotterangen" an der Parkplatzausfahrt eines Lebensmittelmarktes ereignete.

Der 16-jährige Lenker eines Rollers fuhr vom Parkplatz auf die Straße "Zotterangen", um dort seine Fahrt nach links zur Kreisstraße 5910 fortzusetzen. Er missachtete hierbei die Vorfahrt des 37-jährigen Lenkers eines Mercedes-Benz E-Klasse mit Anhänger, der aus Richtung Ortsmitte in die Straße "Zotterangen" eingefahren war, weshalb es zum Zusammenstoß und zum Sturz des Rollerfahrers kam.

Der 16-Jährige klagte an der Unfallstelle über Schmerzen, weshalb die den Verkehrsunfall aufnehmenden Polizeibeamten des Polizeireviers Spaichingen den Rettungsdienst zuzogen. Der Rollerfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

