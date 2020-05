Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

TUT) Seitlicher Auffahrunfall auf wartenden Pkw (18.05.2020)

Wurmlingen (ots)

6.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Zusammenstoßes, der sich am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr auf dem Rußberg an der Einmündung der Straße "Ob der Steig" in die Rußbergstraße ereignete.

Die 50-jährige Lenkerin eines Audi Q5 befuhr die Rußbergstraße aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Dürbheim und bog an der Einmündung nach links in Richtung Wurmlingen ab. Hierbei fuhr sie nicht in einem ausreichenden Bogen und stieß gegen den an der Einmündung stehenden Volkswagen Polo einer 79-jährigen Pkw-Lenkerin. Diese war auch Richtung Wurmlingen an die Einmündung herangefahren und hatte zur Beachtung der Vorfahrt der aus Richtung Tuttlingen an die Einmündung heranfahrenden Unfallverursacherin angehalten.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

