Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Nötigung im Straßenverkehr (13.05.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch gegen 15.00 Uhr kam es auf der B 33 neu zu einer unklaren Verkehrssituation, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße von Konstanz kommend in Fahrtrichtung Radolfzell. Kurz vor der Anschlussstelle Radolfzell soll nach seinen Angaben eine 59-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes-Benz, die in gleicher Richtung unterwegs war, ohne zu Blinken vor den BMW auf die linke Fahrspur gezogen haben und ihn zum Bremsen gezwungen zu haben. Die Frau blieb nach Angaben des 30-Jährigen auf der linken Spur, obwohl auf der rechten Fahrspur keine weiteren Fahrzeuge waren. Nachdem die Frau nochmals gebremst habe, fühlte sich der 30-Jährige genötigt, verbotswidrig rechts zu überholen. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

