Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen - Talheim

TUT) Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeuginsassen (18.05.2020)

Durchhausen - Talheim (ots)

Schwere Verletzungen erlitten der 32-jährige Lenker des Nutzfahrzeuges eines Gartenbaubetriebes und sein 48-jähriger Beifahrer, die am Montagabend gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 5918 aus Richtung der Mülldeponie in Richtung der Einmündung der Kreisstraße 5918 in die Landesstraße 432 bei Durchhausen fuhren.

Kurz vor der genannten Einmündung geriet der Lenker des Kraftfahrzeugs mit Anhänger auf der dortigen Gefällstrecke auf das rechts neben der Fahrbahn verlaufende Bankett. Beim Gegenlenken geriet er ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeuggespann, das von der Fahrbahn abkam und umkippte.

Die beiden verletzten Insassen des Zugfahrzeuges erlitten hierbei Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell