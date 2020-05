Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall mit Sachschaden (18.05.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am gestrigen Montag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Holzstraße / Bildackerstraße. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Honda auf der Holzstraße in Richtung Sturmbühlstraße. An der Kreuzung der Bildackerstraße übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 57-Jährige, die mit ihrem KIA auf der Bildackerstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos. Am Honda des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am KIA schätzte die Polizei auf ebenfalls 3.000 Euro. Da der KIA durch den Zusammenstoß eine Beschädigung an der Achse erlitt, musste er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell