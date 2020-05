Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer leicht Verletzten (18.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden kam es gestern gegen 15 Uhr in der Berliner Straße. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 57-jähriger Opel Astra-Fahrer abbremste und fuhr auf diesen auf. Der Opel stieß heftig gegen einen vor ihm haltenden Ford Transit eines 49-Jährigen, der im weiteren Verlauf dieser Kettenreaktion noch mit einem Seat eines 59-Jährigen kollidierte. Eine 16-jährige Mitfahrerin im Opel Astra klagte nach dem Verkehrsunfall über Nackenschmerzen. Ein Einsatz des Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich. An den vier beteiligten Autos entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

