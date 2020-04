Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verfolgungsfahrt eines flüchtenden Zweiradfahrers

Zweibrücken (ots)

Am 19.04.2020 kam es um ca. 02:30 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt. Das Zweirad befuhr zunächst die Schwalbenstraße und bog dann nach rechts in die Bitscher Straße ab. Dort konnte es unbeleuchtet von einer Funkstreife gesichtet werden. Unter Missachtung von Anhaltesignalen setzte der Fahrer die Fahrt über die Bitscher Straße und die Gleiwitzstraße fort. Auch eingeschaltetes Blaulicht und Martinshorn bewegten den Fahrzeugführer nicht zum Anhalten. Der Etzelweg wurde anschließend ungebremst in Richtung Langentalstraße überquert. Nach Verlassen des Wohngebiets geriet der Fahrzeugführer auf dem Weg zum Beckerswäldchen gegen den Bordstein der linken Straßenseite, wodurch der Beifahrer vom Zweirad stürzte. Die Verfolgung des weiter flüchtenden Zweirads wurde abgebrochen. Es konnte festgestellt werden, dass sich der Beifahrer, ein 29-jähriger Mann aus Blieskastel, zwar Schürfwunden zugezogen, sich aber insgesamt nicht ernsthaft verletzt hatte. Vorsorglich wurde er jedoch zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Erkenntnisse über den Fahrer und den Grund der Flucht konnten nicht erlangt werden.

