Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kaminbrand in Mehrfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 18.04.2020, 20:00 Uhr mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Kaminbrand in der Hauptstraße in Pirmasens. Während der Befeuerung eines Holzofens im 1. OG des viergeschossigen Wohnhauses hat sich vermutlich Glanzruß im Kamin entzündet wodurch die Temperatur an den Innenwänden stark anstieg. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert bis der Kamin durch einen Schornsteinfeger gereinigt war. Nach derzeitigen Sachstand ist kein Schaden entstanden. | pips

