Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Wohngebäude

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 05:30 Uhr, wurden die Bewohner eines Anwesens in der Saratoga Avenue in Pirmasens von Geräuschen geweckt, die von der Haustür aus zu hören waren. Die Bewohner konnten noch einen weißen Kastenwagen, in dem mindestens zwei männlichen Personen saßen, wegfahren sehen. Die Täter haben offensichtlich vergeblich versucht, die Haustür aufzuhebeln. Bei dem Kastenwagen könnte es sich um einen Fiat handeln. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

