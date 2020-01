Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich - Schwerer Verkehrsunfall

Lengerich (ots)

Am Donnerstag, den 30.01.2020, 16:01 Uhr, kam es in Lengerich an der Kreuzung Bergstraße / Schulstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird von hier unaufgefordert nachberichtet.

