Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Verkehrsunfall mit Verletzten

Laer (ots)

Auf der Horstmarer Straße (L 579) hat sich am frühen Mittwochabend (29.01.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 52-jährige Autofahrerin aus Laer auf der Steinfurter Straße in Richtung Laer. An der Einmündung der vorfahrtberechtigten Horstmarer Straße wollte sie nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Den Schilderungen zufolge hatte sie dabei zunächst angehalten. Als sie dann abbog, kann es zur Kollision mit einem PKW, der sich aus Richtung Horstmar genähert hatte. Der 58-jährige Fahrer dieses Autos erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Horstmarer in ein Krankenhaus. Die 52-jährige Fahrerin aus Laer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden PKW entstanden erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt werden.

