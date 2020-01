Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Mutmaßliche Taschendiebinnen mit gestohlenen Karten auf Beutezug - Wer kennt diese Frauen?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

Bei einem Taschendiebstahl wurde einer 61-jährigen Frau am 26.11.2019 in einem Geschäft in der Acherstraße ihre Geldbörse aus dem Rucksack entwendet, in der sich unter anderem drei Debitkarten befanden.

Mit den gestohlenen Karten wurde dann kurz nach dem Diebstahl gegen 18:00 Uhr ein vierstelliger Bargeldbetrag an einem Geldautomaten in der City abgehoben. Außerdem kauften Unbekannte mit den Karten Schmuck mit einem Wert im vierstelligen Eurobereich bei einem Juwelier in der Innenstadt. Bei der Geldabhebung sowie im Juweliergeschäft wurden jeweils bislang unbekannte Frauen von den Überwachungskameras aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Frauen veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität der Personen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell