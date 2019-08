Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden, Kieler Straße / Trunkenheitsfahrt mit Unfall und anschließender Fahrerflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 25.08.19, kam es in Lentföhrden zu einer Trunkenheitsfahrt mit Unfall und anschließender Fahrerflucht. Gegen 04:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Skodas die Kaltenkirchener Straße. Als diese an der Kieler Straße endete, fuhr er statt nach rechts oder links, geradeaus auf eine Grundstücksauffahrt. Hier stieß er mit einem dort geparktem Fiat Lancer zusammen. An beiden Autos entstand Totalschaden, außerdem wurde ein Zaun beschädigt. Knallzeugen sahen kurz darauf zwei Fahrzeuginsassen, die aus dem Fahrzeug flohen. Die herbeigerufene Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung die Beifahrerin und den mutmaßlichen Fahrer getrennt voneinander antreffen. Da die Beamten bei dem 22-Jährigen Atemalkohol wahrnahmen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er bestreitet, den Pkw gefahren zu sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell