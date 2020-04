Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer verunglückt schwer

Lemberg (ots)

Gestern, um 16:00 Uhr, befuhr ein 19jähriger Kradfahrer die L 486 von Salzwoog kommend in Fahrtrichtung Lemberg. In einer Linkskurve verlor er nach Zeugenangaben die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte geradeaus in den Straßengraben. Es gab keine weiteren Unfallbeteiligten. Der schwer verletzte Fahrer war ansprechbar und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Es musste von einer Abschleppfirma geborgen werden. pips

