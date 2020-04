Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Ein Mercedes-Benz wurde am Dienstag, um 17:00 Uhr, in der Karolinenstraße gegenüber der Hausnummer 51 geparkt. Als der Fahrer am Mittwoch, um 16:30 Uhr, zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden im Heckbereich fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss den Mercedes beim Ein- oder Ausparken beschädigt haben. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

