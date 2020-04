Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ungefähr 800 EUR Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am 14.04.2020 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilkstraße vermutlich beim Beladen seines eigenen Fahrzeugs einen geparkten weißen 1er BMW an der rechten Fahrzeugseite beschädigte und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen. /pizw

