Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reisender erhält mehrere Anzeigen

Offenburg (ots)

Gestern Abend soll ein Reisender in einem Regionalzug von Freiburg nach Offenburg mehrere Reisende belästigt und auch beleidigt haben. Weiter soll er mit einem zuvor entwendeten Nothammer die Scheibe an einer Einrichtung zur Türentriegelung eingeschlagen und nach der Einfahrt in den Bahnhof Offenburg die Notbremse betätigt haben. Der Regionalzug erhielt hierdurch eine Verspätung von 15 Minuten. Durch eine Streife der Bundespolizei wurden im Bahnhof Offenburg die Personalien des 57-jährigen Deutschen festgestellt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

