Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstähle aus zwei unverschlossenen Pkw

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15. April (nach 22 Uhr) bediente sich ein bislang unbekannter Täter in der Altheimer Straße an leicht zugänglichem Bargeld und Wertgegenständen in zwei unverschlossenen Autos einer Familie. Aus einem 1er BMW wurde Münzgeld in Höhe von 5 EUR gestohlen, aus einem schwarzen Audi A5 Bargeld in Höhe von 50 EUR, das der Täter aus der im Handschuhfach aufbewahrten Geldbörse des Geschädigten entnahm, sowie ein Bluetooth-Lautsprecher im Wert von ca. 30 EUR. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de). / pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell