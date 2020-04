Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auffahrunfall - Fahrer leicht verletzt

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 18.04.2020, 18:44 Uhr kam es in der Dankelsbachstraße in Pirmasens zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein 47-jähriger aus dem Stadtgebiet leicht verletzt wurde. Eine 20-jährige aus Pirmasens schätze an einer rotzeigenden Lichtzeichenanlage die Situation falsch ein und fuhr mit ihrem Hyundai auf den Ford des vor ihr Wartenden auf. An dem PKW der Verursacherin entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. |pips

