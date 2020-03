Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Einbruch in der Steingötter-Greiff-Straße Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Steingötter-Greiff-Straße war am Dienstagvormittag das Ziel bislang nicht ermittelter Einbrecher. Über die Rückseite des Anwesens stiegen die Unbekannten ein und durchsuchten das gesamte Objekt. Bisherigen Angaben der Geschädigten zufolge fielen ihnen Schmuckstücke in aktuell nicht bekannter Anzahl in die Hände. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich daher noch nicht beziffern. Als Tatzeit kommt 8.50 bis ca. 11.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

