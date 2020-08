Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei und Feuerwehr retten Schafe, Ziegen und Hunde vor der Hitze ++ Ohne Lappen im Mercedes unterwegs ++ 83-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Polizei und Feuerwehr retten Schafe, Ziegen und Hunde vor der Hitze

Wilstedt. In der Nacht zum Montag ist die Zevener Polizei zu einer Grünfläche an der K 117 zwischen Bülstedt und Wilstedt im Bereich Ostermoor gerufen worden. Besorgte Verkehrsteilnehmer hatten dort einige Schafe bemerkt, die von einer Wiese auf die Kreisstraße zu laufen drohten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein erschreckendes Bild. Die bis dahin noch unbekannte Tierhalterin hatte zahlreiche Schafe, Ziegen und drei Hütehunde über die zurückliegenden Tage offenbar sich selbst überlassen. Den Tieren stand bei der Hitze zu wenig Futter, Wasser und auch Schattenplatz zur Verfügung. Ein Schaf war bei den extremen Witterungsverhältnissen bereits verendet. Polizeibeamte und Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr sorgten dafür, dass die verwahrlosten Tiere in die Obhut eines Schafzüchters gegeben wurden. Die Zevener Polizei konnte eine Frau aus dem Landkreis Diepholz als Verantwortliche ermitteln. Gegen sie leiteten die Beamten ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein.

Ohne Lappen im Mercedes unterwegs

Zeven. Am Sonntagabend ist ein 34-jähriger Autofahrer ohne Führerschein in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Mercedes gegen 18 Uhr im Westring gestoppt. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

83-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Tarmstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 113 zwischen Wilstedt und Tarmstedt ist am Sonntagvormittag ein 83-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann hatte die Kreisstraße gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den VW einer 55-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Verden geachtet. Bei der Kollision zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit viertausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell