Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: **Ohne Fahrerlaubnis oder unter Alkoholeinfluss unterwegs**

Rotenburg(W.) (ots)

Am Mittwochmittag wurde in Gnarrenburg der Fahrer eines Kleintransporters kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ebenso wurden am Donnerstag in Elsdorf und Visselhövede Autofahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis von der Polizei angetroffen. Am Freitagmorgen gegen 2 Uhr wurde auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Bockel ein 35-jähriger Autofahrer angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Wert über 1 Promille gemessen.

