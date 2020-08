Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Hochwertige Elektronikteile aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet++

Rotenburg(.) (ots)

Hochwertige Elektronikteile aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet

Weertzen. In der Nacht zu Dienstag wurden insgesamt 8 landwirtschaftliche Fahrzeuge auf einem Betriebsgelände in Heeslingen-Weertzen angegangen. Aus den Fahrzeugen wurden Elektronikbauteile entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Zeven unter Tel. 04281/93060

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Rolf Meyer

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell