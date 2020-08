Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Trickdiebstahl aus Portemonnaie++Fahrraddiebstahl am Bahnhof++Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn++Zusammenstoß zwischen Pkw und Transporter++

Rotenburg(W.) (ots)

Trickdiebstahl aus Portemonnaie

Heeslingen. Am Montagvormittag wurde ein 85-jähriger Herr in der Marktstraße in Heeslingen von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Senior wollte dort ein Geschäft aufsuchen. Er wurde gebeten, dem Unbekannten 2 Euro zu wechseln. Der Herr holte seine Geldbörse aus der Tasche und übergab 2 Münzen. Beim Wegpacken der Geldbörse stellte er fest, dass Geldscheine fehlen. Der unbekannte Mann hatte sich bereits entfernt. Er wird als ca. 1,75 m groß mit dunklen Haaren beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter Tel. 04281/93060 entgegen.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Rotenburg(W.) Am Montag wurde am Bahnhof Rotenburg ein ATB der Marke Stevens entwendet. Die Eigentümerin hatte das Fahrrad morgens an einem Bügel angeschlossen abgestellt. Als sie abends wieder am Bahnhof war, stellte sie den Diebstahl fest. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter 04261/9470

Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn

A 1/Tiste. Am Montagvormittag kontrollierte die Polizei einen mit Gefahrgut beladenen Lkw auf der A 1 in der Gemarkung Tiste. Hierbei stellte man fest, dass der 33-jährige Fahrer aus dem Kreis Steinfurt unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Wert von über 1,3 Promille gemessen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Transporter

Zeven. Am Montag, gegen 10 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin mit einem beige-braunen Kleinwagen die Bahnhofstraße in Zeven. Hier ordnete man sich zunächst zur Fahrbahnmitte ein, um nach links in den Dammackerweg abzubiegen. Ein dahinter befindlicher 74-jähriger Transporterfahrer fuhr rechts an dem abbiegenden Auto vorbei. In diesem Moment wurde der Pkw noch einmal nach rechts gelenkt. Hierbei stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen. Die unbekannte Person in dem Kleinwagen fuhr weiter. Den Schaden am Transporter schätzt die Polizei auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zeven unter 04281/93060

