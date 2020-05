Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unsicherer Fahrradfahrer

Lauterecken (ots)

Am Donnerstagabend ist in der Friedhofstraße ein Fahrradfahrer gegen eine Mauer gefahren. Ein hinzukommender Zeuge half ihm wieder auf die Beine. Der Helfer verständigte anschließend die Polizei, da der Mann in unsicherer Weise in Richtung Wiesweiler davon radelte. Es war nicht auszuschließen, dass er auf Grund des vermutlich vorausgegangenen Alkoholkonsums weitere Probleme haben könnte. Eine Absuche auf den in Betracht zu ziehenden Wegen blieb jedoch ergebnislos. Die Polizisten gingen schließlich davon aus, dass der Alkoholisierte seinen Weg nach Hause gefunden hatte. |pilek-AH

