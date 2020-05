Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad gestohlen

Offenbach-Hundheim (ots)

Eine Crossmaschine KTM EXC 125 ist in den letzten Tagen aus einem Stall in der Talstraße gestohlen worden. Vier dazugehörende Reifen wurden ebenfalls mitgenommen. Der Eigentümer hatte an der nicht zugelassenen orangefarbenen Maschine "gebastelt" und zusätzliche schwarze Aufkleber aufgebracht. Der Wert wird mit 3.400 Euro angegeben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

