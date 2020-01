Polizei Dortmund

POL-DO: Betrüger sind wieder unterwegs - Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern

Dortmund (ots)

Die Warnmeldungen reißen nicht ab. Mehrfach haben wir in der jüngeren Vergangenheit bereits vor Betrügern gewarnt. Vor falschen Polizisten, vor angeblichen Familienmitgliedern, die an das Geld ihrer Opfer wollen. In den vergangenen Tagen und Wochen hat sich eine weitere Masche erneut gehäuft. Keine neue, aber eine, die leider immer wieder zum Erfolg führt. Daher warnt die Polizei nun erneut vor falschen Wasserwerkern!

Erst am gestrigen Montag (13. Januar) brachten unbekannte Betrüger eine 89-jährige Dortmunderin um einen dreistelligen Bargeldbetrag. Sie hatten in der Mittagszeit bei der Frau geklingelt. Vor der Tür standen drei Männer. Einer der drei erklärte, er sei Mitarbeiter der DEW und es habe in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben. Aus diesem Grund müsse man nun die Wasserleitung in ihrem Bad kontrollieren. Der Mann gab vor, seine beiden "Kollegen" wegzuschicken und betrat mit der Seniorin die Wohnung. Er begleitete sie ins Badezimmer, wo er immer wieder das Wasser der Badewanne aufdrehte und die Frau durch Schließen der Tür von einem Blick in ihre Wohnung abhielt. Dass der Mann seine beiden "Kollegen" nicht weggeschickt hatte, wurde ihr erst klar, als der Betrüger die Wohnung verlassen hatte. Denn sie stellte fest, dass aus ihrer Geldbörse Bargeld gestohlen und mehrere Schränke durchsucht worden waren.

Die Polizei möchte verhindern, dass weitere Menschen in Dortmund und Lünen diesen Betrügern zum Opfer fallen. Falsche Wasserwerker oder auch Handwerker gehen in den meisten Fällen ähnlich vor wie in dem gestrigen Fall. Sie klingeln an der Tür, geben sich als Wasserwerker oder Handwerker aus, die Leitungen überprüfen müssen. Meist betreten sie mit den Betroffenen zunächst alleine die Wohnung, sorgen jedoch dafür, dass die Tür nicht geschlossen wird. Während der Bewohner oder die Bewohnerin abgelenkt wird, schleicht sich dann ein Komplize (oder mehrere) in die Wohnung, um nach Wertgegenständen zu suchen.

Die Polizei rät deshalb:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Wasserwerke bzw. des Wasserversorgers suchen Sie nicht ohne Vorankündigung auf! Sollten Sie trotzdem unangekündigt jemanden vor sich haben, der sich als solcher oder als Handwerker/Installateur ausgibt, fragen Sie ihn nach einem persönlichen Ausweis zur Firma / zum Betrieb / zur Behörde. Rufen Sie die Firma gegebenenfalls zur Überprüfung an. Holen Sie sich im Zweifel Hilfe bei Ihren Nachbarn oder rufen Sie laut um Hilfe. Und vor allem: Rufen Sie die Polizei unter 110!

Deponieren Sie niemals größere Bargeldsummen in Ihren Wohnräumen!

Nutzen Sie an ihrer Wohnungstür eine Sicherheitskette! Wenn ein Fremder vor Ihrer Tür steht, öffnen Sie diese nur mit angelegter Sicherheitskette. Wenn Sie Zweifel an den Angaben eines Fremden haben, schließen Sie die Tür.

Die Polizei setzt zudem auf die Unterstützung von Familienmitgliedern: Informieren Sie Seniorinnen und Senioren in Ihrer Familie und sprechen Sie offen über die Maschen der Betrüger. Mahnen Sie sie zu einem gesunden Misstrauen.

