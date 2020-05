Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Großeinsatz an Christi Himmelfahrt

Relsberg (ots)

Zu einem aufsehenerregendem Einsatz von Rettungskräften kam es am heutigen Feiertag in der kleinen Ortsgemeinde Relsberg im Kreis Kusel. Gleich mehrere Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge sowie ein Notarztfahrzeug, ein Rettungshubschrauber und ein Streifenwagen der Polizei befanden sich vor Ort, weil es gleich bei mehreren Bewohnerinnen einer Jugendwohngruppe zu einem medizinischen Notfall kam. Aufgrund des schnellen und besonnen Einsatz der Rettungskräfte konnten aber größere gesundheitliche Beeinträchtigungen bei den Beteiligten verhindert werden. Dennoch wurden vier Betroffene zur Beobachtung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

