Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit dem Auto gegen einen Baum

Waldmohr (ots)

Waldmohr. Am heutigen Tag kam gegen 12.20 h auf der K/3 zwischen Waldmohr und Höchen aus unbekannter Ursache ein Auto von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich hierbei schwer und wurde nach der Bergung durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

