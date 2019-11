Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kinderfahrrad kollidiert mit Pkw - ein Kind leicht verletzt

Steinheim, Am Piepenbrink 1 (ots)

Am Freitagabend, um 17.05 Uhr, beabsichtigte ein 33-jähriger Pkw Führer aus Steinheim vom Rewe Parkplatz in Steinheim auf die Straße "Am Piepenbrink" einzubiegen. Von rechts kam ein 9-jähriges Kind auf einem Fahrrad, welches beabsichtigte auf den Parkplatz einzubiegen. Das Fahrrad kollidierte mit der Beifahrerseite des Pkw. Das Kind klagte im Anschluss über leichte Schmerzen, der Einsatz eines Rettungsfahrzeuges war aber nicht notwendig. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. In diesem Zusammenhang weist die Polizei vorsorglich auf Sicherheitsregeln für Eltern hin: Bitte machen Sie das Fahrrad ihrer Kinder verkehrssicher und bitte achten sie darauf, dass ihre Kinder Helme tragen.

