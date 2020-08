Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Tasche aus Eisverkaufsfahrzeug gestohlen++

Rotenburg(W.) (ots)

Bremervörde. Am 28.07.2020 gegen 12 Uhr entwendete unbekannte Täterschaft aus einem, für kurze Zeit unverschlossen, abgestellten Eisverkaufsfahrzeug eine Umhängetasche vom Beifahrersitz. Darin befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente des Geschädigten. Das Fahrzeug stand in Bremervörde in der Kirchenstraße neben einer Eisdiele. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter Tel. 04761/99450 entgegen.

