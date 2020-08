Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Während der Kontrolle geflüchtet++Einbruch in Geschäft++

Rotenburg(W.) (ots)

Während der Kontrolle geflüchtet

Badenstedt. Am Mittwochnachmittag hielten Beamte der Polizei Zeven in Badenstedt den Fahrer eines weißen Mercedes an. Während der Kontrolle fuhr der Fahrer dann plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Tarmstedt davon. Wer hat das Fahrzeug während der Flucht gesehen? Sind Verkehrsteilnehmer gefährdet worden? Die Polizei Zeven bittet unter 04281/93060 um Hinweise.

Einbruch in Geschäft

Zeven. In der Nacht zu Dienstag schlug unbekannte Täterschaft das Fenster eines Geschäfts im Südring in Zeven ein. Nach dem Eindringen in das Gebäude wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurden alkoholische Getränke entwendet. Der Umfang und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest Anschließend wurde der Tatort wieder verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281/93060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Rolf Meyer

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell