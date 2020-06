Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer führt Drogen mit

Haßloch (ots)

Am frühen Freitagmorgen um 01:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion in der Straße Burggraben in Haßloch einen 21-jährigen Radfahrer, der sein Rad auf dem Bürgersteig schob. Im Rahmen der Kontrolle konnte Marihuana-Geruch festgestellt werden. Tatsächlich führte der 21-jährige reines Marihuana sowie mit Tabak vermischtes Marihuana jeweils in geringen Mengen sowie Zerkleinerungs- und Rauchutensilien mit. Ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet, die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt.

