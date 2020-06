Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim/Berg) - zu tief ins Weinglas geschaut und randaliert

Bad Dürkheim (ots)

Ein 32-jähriger Besucher eines Weinlokals in Herxheim/Berg beleidigte am 11.06.2020 zuerst die Angestellten und beschädigte dann eine Lampe. Mit zunehmendem Alkoholkonsum wurde er immer lauter und begann das Personal zu beleidigen. Der Inhaber der Lokalität konnte über eine Überwachungskamera beobachten wie der Besucher, als er die Toilette verließ, auf eine Stehlampe eintrat und diese hierdurch beschädigt. Daraufhin angesprochen und wurde sofort aggressiv. Seine Bekannten entschuldigten sich für das Verhalten ihres Freundes und verließen die Gaststätte. Die Personengruppe konnten durch eine Streifenbesatzung an der Kreuzung Weinstraße/Freinsheimer Straße angetroffen und kontrolliert werden. Die vier Bekannten des Randalierers waren zugänglich und entschuldigten sich vielmals für das Verhalten. Der 32-jährige war sehr uneinsichtig und bestand auf einen Rechtsanwalt vor Ort. Die Bekannten hielten ihn in Schach und brachten ihn schließlich nach Hause. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.

