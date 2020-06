Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Grünstadt, Vorstadt - 10.06.2020, 19:45 Uhr (ots)

Am 10.06.2020 wurde in den frühen Abenstunden der 26-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Vorstadt kontrolliert, da keine Kennzeichnung angebracht war. Der junge Mann hatte zwar Alkohol getrunken, blieb bei einem Test aber unter dem Grenzwert. Während der Überprüfung ergaben sich zusätzlich Hinweise auf BTM-Konsum - ein Test verlief auch positiv auf THC und Amphetamin. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe genommen.

