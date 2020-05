Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Unfall auf Berliner Ring

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstag sind zwei Autofahrerinnen bei einer Kollision auf dem Berliner Ring verletzt worden.

Gegen 16.05 Uhr bog eine 34-jährige BMW-Mini-Fahrerin von einem Geschäftsparkplatz auf den Berliner Ring nach links in Richtung Südring ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 60-jährigen Ford-Mondeo-Fahrerin, die auf dem Berliner Ring in Richtung Detmolder Straße fuhr. Der Ford prallte frontal gegen die linke Seite des Mini. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die verletzten Fahrerinnen wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

