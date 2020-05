Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus

Paderborn (ots)

(mb) Am Pirolweg ist in der Nacht zu Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen worden.

Die Bewohner schliefen während der Tatzeit. Zwischen 03.00 und 04.00 Uhr hörte eine Bewohnerin Geräusche. Gegen 04.30 Uhr wurde die Tat entdeckt. Der oder die Täter waren durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Haus gelangt. Im Haus wurde die Kellertür aufgebhebelt und die Räume im Erdgeschoss durchsucht. Etwas Bargeld und Schmuck ließen die Einbrecher mitgehen. Die Flucht erfolgte durch die Kellertür.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Pirolweges gesehen? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

